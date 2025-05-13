В Житомире запрещают продажу алкоголя, но не навсегда: что случилось

В Житомире введут временный запрет на продажу алкогольных напитков. Он будет действовать в отдельных локациях города и в определенный временной промежуток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Согласно информации областной госадминистрации, в Житомире временно запретят продажу:
Временный запрет на продажу алкоголя будет введен в действие в связи с проведением финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025.
Уточняется, что его вводят в соответствии с:
Запрет на продажу алкоголя в некоторых локациях Житомира начнется:
Он будет действовать в такие временные промежутки:
В Житомирской ОГА (ОВА) объяснили, что ограничения на продажу алкогольных напитков будут касаться торговых объектов, расположенных:
Отмечается, что в день проведения мероприятия правоохранительные органы и представители органов местного самоуправления будут работать в усиленном режиме.
"Особое внимание будет уделяться обеспечению публичной безопасности и правопорядка, а также недопущению возможных провокаций", - подытожили в облгосадминистрации.
Напомним, в финале Кубка Украины сезона-2024/2025 в Житомире встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Из-за действия военного положения матч состоится с ограниченным количеством зрителей, а билеты продают "частями" (поскольку допуск на арену зависит от наличия бомбоубежищ вблизи стадиона).
Перед началом финального матча своим выступлением зрителей разогреет легендарная украинская группа, которая исполняет музыку в стилях рэпкор, хип-хоп, рок и фанк.
Читайте также, где и когда смотреть финал Кубка Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.