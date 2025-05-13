В Житомире запрещают продажу алкоголя, но не навсегда: что случилось

Продажу какого алкоголя запретят в Житомире

Согласно информации областной госадминистрации, в Житомире временно запретят продажу:

алкогольных напитков;

слабоалкогольных напитков;

вина;

пива (в том числе - в стеклянной таре).

С чем связан запрет на продажу алкогольных напитков

Временный запрет на продажу алкоголя будет введен в действие в связи с проведением финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025.

Уточняется, что его вводят в соответствии с:

законом Украины "О правовом режиме военного положения";

решением совета обороны Житомирской области от 09.05.2025 года;

письмом ГУ Национальной полиции в Житомирской области.

Когда начнется запрет и сколько будет действовать

Запрет на продажу алкоголя в некоторых локациях Житомира начнется:

в среду, 14 мая;

в 14:30.

Он будет действовать в такие временные промежутки:

за 4 часа до начала футбольного матча;

во время проведения матча;

в течение 2 часов после его завершения.

Где именно в Житомире не будут продавать алкоголь

В Житомирской ОГА (ОВА) объяснили, что ограничения на продажу алкогольных напитков будут касаться торговых объектов, расположенных:

на территории Центрального стадиона города;

на прилегающих к нему улицах - Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Благородная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская (от домов №12 и №15 до домов №30 и №35).

Отмечается, что в день проведения мероприятия правоохранительные органы и представители органов местного самоуправления будут работать в усиленном режиме.

"Особое внимание будет уделяться обеспечению публичной безопасности и правопорядка, а также недопущению возможных провокаций", - подытожили в облгосадминистрации.

Публикация Житомирской ОГА (скриншот: facebook.com/odazt)