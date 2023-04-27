Фото: у Житомирі заборонили діяльність УПЦ МП в області (Віталій Носач, РБК-Україна)

Депутати Житомирської облради у на засіданні у четвер, 27 квітня, підтримали звернення до вищих органів влади з проханням розірвати договори оренди із релігійними громадами УПЦ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".