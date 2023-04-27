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У Житомирі заборонили діяльність УПЦ МП в області

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Українацерк, Четвер 27 квітня 2023 17:37
У Житомирі заборонили діяльність УПЦ МП в області Фото: у Житомирі заборонили діяльність УПЦ МП в області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Депутати Житомирської облради у на засіданні у четвер, 27 квітня, підтримали звернення до вищих органів влади з проханням розірвати договори оренди із релігійними громадами УПЦ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Рішення було підтримано 40 із 44 депутатів облради, двоє утрималися, стільки ж не голосували.

"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", - ідеться у тексті рішення облради.

Нагадаємо, 26 квітня у Сумах УПЦ МП також позбавили права користуватися земельними ділянками.

Аналогічне рішення ухвалили у Чернівцях, а також у Тернополі.

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