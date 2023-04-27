У Житомирі заборонили діяльність УПЦ МП в області
Депутати Житомирської облради у на засіданні у четвер, 27 квітня, підтримали звернення до вищих органів влади з проханням розірвати договори оренди із релігійними громадами УПЦ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Рішення було підтримано 40 із 44 депутатів облради, двоє утрималися, стільки ж не голосували.
"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", - ідеться у тексті рішення облради.
Нагадаємо, 26 квітня у Сумах УПЦ МП також позбавили права користуватися земельними ділянками.
Аналогічне рішення ухвалили у Чернівцях, а також у Тернополі.
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