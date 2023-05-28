В Житомирі внаслідок нічних ударів є пошкодження, без жертв, - мер

Повітряна тривога в регіоні тривала близько п'яти годин.

За словами мера, внаслідок нічної атаки в місті були зафіксовані пошкодження. Подробиці обіцяють розкрити пізніше.

Влучання по об'єкту інфраструктури

Згідно з повідомленням голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, цієї ночі ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів області.

"Було чутно вибухи. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", - додав голова ОВА.

Нічна атака дронів 28 травня

Цієї ночі ворог вдався до чергової масованої атаки дронами по території України. Майже по усій території країни була оголошена повітряна тривога, в низці регіонів працювала ППО.

Більшість БПЛА були націлені на столицю України Київ. Наші воїни збили всі безпілотники, однак, внаслідок падіння уламків в низці районів міста виникла пожежа.

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог загалом запустив 54 "Шахеди", 52 з яких успішно були знищені нашою ППО.

На жаль, близько о 5 ранку, в Житомирській області заявили про вибухи.