Наймасованіша атака дронів на Київ: ППО збила понад 40 ворожих БПЛА, є жертви
Над Києвом у повітряному просторі столиці було збито понад 40 дронів під час повітряної атаки росіян уночі 28 травня. Вона стала наймасовішою на українську столицю, і внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Нинішня повітряна атака на Київ стала вже 14-ою з початку травня.
"Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин", - зазначили у КМВА.
За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі столиці було знищено понад 40 дронів.
Наслідки ворожої атаки
Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва:
У Голосіївському районі:
- уламки потрапили до 7-поверхової нежитлової будівлі, одна людина загинула, одна - госпіталізована;
- виникло займання даху одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного із будівництв;
- також було спалах на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м є один постраждалий.
У Печерському районі спалахнув дах будинку.
У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
На всіх місцях працюють екстрені служби, і дані оперативної інформації потерпілих та руйнувань оновлюються та уточнюються постійно, додав очільник КМВА.
Нічна атака дронів на Київ
У ніч проти 28 травня у Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Сили ППО збивали ворожі дрони, які окупанти направляли на столицю кількома групами та хвилями.
Українські військові збили всі безпілотники противника - жоден не вдарив по меті у місті. Втім, у результаті падіння уламків БПЛА у Києві сталися руйнування та пожежі у низці районів.
Сигнали про загрозу ворожих ударів з повітря у столиці та області скасували лише майже о пів на сьому ранку.
Все, що відомо про наслідки атаки на столицю цієї ночі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, під час минулого масованого обстрілу України, що влаштували росіяни вночі 26 травня, були зафіксовані пуски 17 ракет різних типів і 31 ударного дрона. ППО ЗСУ знищило всі крилаті ракети ворога, 23 "Шахеда", а також дрони "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".
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