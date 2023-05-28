В Житомире в результате ночных ударов есть повреждения, без жертв, - мэр

Воздушная тревога в регионе продолжалась около пяти часов.

По словам мэра, в результате ночной атаки в городе были зафиксированы повреждения. Подробности обещают раскрыть позже.

Попадание по объекту инфраструктуры

Согласно сообщению главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, этой ночью враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов области.

"Были слышны взрывы. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", - добавил глава ОВА.

Ночная атака дронов 28 мая

Этой ночью враг прибег к очередной массированной атаке дронами по территории Украины. Почти на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, в ряде регионов работала ПВО.

Большинство БПЛА было нацелено на столицу Украины Киев. Наши воины сбили все беспилотники, однако в результате падения обломков в ряде районов города возник пожар.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью враг в общем запустил 54 "Шахеда", 52 из которых успешно были уничтожены нашей ПВО.

К сожалению, около 5 утра, в Житомирской области заявили о взрывах.