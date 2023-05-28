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В Житомирі пролунали вибухи

Фото: в Житомирі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під ранок 28 травня в Житомирі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Вибухи пролунали близько 5:34, до цього в регіоні вже декілька годин було оголошено про повітряну тривогу.

Нічна атака дронами 28 травня

Вночі, 28 травня, на території України було оголошено мастштабну повітряну тривогу, ворог бив по Київу дронами-камікадзе типу Shahed.

Було збито понад 20 БПЛА, але уламки спричинили деякі руйнування в столиці. Також повідомлялося про жертв. Детальніше про наслідки російського удару можете почитати в матеріалі РБК-Україна.

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ЖитомирВибух