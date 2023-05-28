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У Києві та низці областей - повітряна тривога. Повідомляють про дрони і роботу ППО

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Неділя 28 травня 2023 01:14
У Києві та низці областей - повітряна тривога. Повідомляють про дрони і роботу ППО Фото: в деяких областях України оголошено повітряну тривогу, працює ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була оголошена у низці областей України в ніч проти неділі, 28 травня. Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря почали звучати на півдні країни, після чого поширилися на центральні та північні регіони, включаючи столицю. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту повітряних тривог.

Моніторингові групи пишуть про ворожі дрони-камікадзе типу Shahed, які росіяни запустили для нинішньої атаки по Україні.

Тривога станом на сьогодні оголошена в:

  • Києві та області,
  • Чернігівській області,
  • Житомирській області,
  • Сумській області,
  • Вінницькій області,
  • Полтавській області,
  • Миколаївській області,
  • Черкаській області,
  • Херсонській області,
  • Кіровоградській області,
  • Дніпропетровській області.

Жителів зазначених регіонів просять залишатися в укриттях і дотримуватись правил "двох стін".

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - передали в Telegram каналі Київської міської військової адміністрації.

У Київській обласній військовій адміністрації інформують про загрозу застосування ворогом БПЛА.

"Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги!" - пишуть в ОВА.

Так, у мережі повідомляють про роботу ППО в регіонах та про звуки вибухів.

У Києві та низці областей - повітряна тривога. Повідомляють про дрони і роботу ППО

Карта повітряних тривог в Україні вночі 28 травня (фото: t.me/alarmukraine)

Тривоги розширилися

Близько 01:35 стало відомо про скасування тривоги в Херсонській області, натомість сигнали зазвучали також у Рівненській та Хмельницькій областях.

У Києві та низці областей - повітряна тривога. Повідомляють про дрони і роботу ППО

Карта повітряних тривог в Україні вночі 28 травня (фото: t.me/alarmukraine)

А трохи згодом, близько 01:45 та 01:50, також тривоги були оголошені й у Волинській та Харківській областях.

Вже о другій ночі у Сумській области скасували тривогу, натомість у Чернівецькій області - оголосили.

Повітряні атаки військ РФ по Україні

Російські загарбники у травні посилили інтенсивність повітряних атак по Україні, які найчастіше проводяться у нічний час з використанням ударних дронів та ракет.

Так, наприклад, росіяни вночі 26 травня влаштували масований обстріл України з використанням "Шахедів" і ракет. Тоді були зафіксовані пуски 17 ракет різних типів і 31 ударного дрона. ППО ЗСУ знищило всі крилаті ракети ворога, 23 "Шахеда", а також дрони "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Внаслідок цієї ворожої атаки всі цілі противника, які летіли на Київ, були збиті нашими захисниками. Однак у Дніпрі були "прильоти", і в результаті ударів загинули дві людини, 32 громадян отримали поранення, а також зникли безвісти.

У Харківській області тоді через атаку противника по місту Мерефа було пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа, а в Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із сільгосптехнікою, сталися пожежі.

Нагадаємо, раніше керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вказала на особливість нічних атак РФ по Україні - ворог хоче приспати пильність українських військових, та продовжує шукати слабкі місця ППО.

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