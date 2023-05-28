Атака дронів на Київ: що відомо про наслідки на цей момент

В ніч на 28 травня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed. Відомо про руйнування в декількох районах столиці, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

Руйнування в Печерському районі

В Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху 9-поверхового будинку. Інформація по постраждалим уточнюється. Також КМВА опублікувала фото насллідків падіння уламків

Пожежі на АЗС

Згідно до інформації КМВА, через падіння уламків в Голосіївському районі столиці сталася пожежа на АЗС. За попередньою інформацією постраждало троє людей, одна особа загинула.

А Кличко повідомив про пожежу на АЗС в Солом'янському районі міста. Там 41-річний чоловік загинув, а 35-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували.

Падіння уламків в Голосіївському та Солом'янському районах

Крім цього, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникло займання даху ТРЦ та пожежа на території будівництва. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також Кличко заявляв про те, що служби виїхали на виклик з повідомленням про пожежу на підприємстві в Голосіївському районі.

У Соломʼянському районі, де уламки БПЛА влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі.

Рятувальники працюють на місці.

Нічна атака на Київ: що відомо

В ніч на 28 травня на території більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що основною ціллю ворога стала столиця.

Під час ворожої атаки по Києву було збито понад 20 "шахедів", однак влада повідомляє про другу хвилю дронів-камікадзе.

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