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В Житомире раздались взрывы

Фото: в Житомире раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Под утро 28 мая в Житомире раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Взрывы раздались около 5:34, до этого в регионе уже несколько часов было объявлено о воздушной тревоге.

Ночная атака дронами 28 мая

Ночью, 28 мая, на территории Украины была объявлена мастштабная воздушная тревога, враг бил по Киеву дронами-камикадзе типа Shahed.

Было сбито более 20 БПЛА, но обломки повлекли за собой некоторые разрушения в столице. Также сообщалось о жертвах. Детальнее о последствиях российского удара можете почитать в материале РБК-Украина.

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ЖитомирВзрыв