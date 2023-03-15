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У Житомирі почали діяти графіки відключень світла

Фото: у Житомирі почали діяти графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Житомирі сьогодні, 15 березня, з 18:00 вечора запровадили графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

"До уваги жителів Житомира! З 18:00 задіяні графіки відключень електроенергії. Будьте уважні, не користуйтеся ліфтами", - написав чиновник.

Він також закликав користуватися електроенергією економно, щоб запобігти більш масштабним відключенням світла.

Варто зауважити, що такі заходи пов'язані з нещодавнім масштабним ударом росіян по території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла сьогодні.

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Житомирвимкнення світла