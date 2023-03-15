У Житомирі почали діяти графіки відключень світла

У Житомирі сьогодні, 15 березня, з 18:00 вечора запровадили графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.
"До уваги жителів Житомира! З 18:00 задіяні графіки відключень електроенергії. Будьте уважні, не користуйтеся ліфтами", - написав чиновник.
Він також закликав користуватися електроенергією економно, щоб запобігти більш масштабним відключенням світла.
Варто зауважити, що такі заходи пов'язані з нещодавнім масштабним ударом росіян по території України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла сьогодні.
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