Для відновлення треба більше часу. В Києві можливі відключення світла
В Києві можуть бути мережеві обмеження світла. Мешканців столиці попередили, що при зростанні споживання є ймовірність введення ліміту споживання для уникнення перевантаження та аварій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим", - йдеться в повідомленні.
Мешканців міста закликали свідомо споживати електроенергію.
"Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів. Кожен з вас, своїм відповідальним ставленням може допомогти пришвидшити повернути Київ до стабільного забезпечення електроенергією", - додали в КМВА.
Як повідомлялося, у середу, 15 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.
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