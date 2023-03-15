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Для відновлення треба більше часу. В Києві можливі відключення світла

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Київ, Середа 15 березня 2023 12:48
Для відновлення треба більше часу. В Києві можливі відключення світла Фото: в Києві можливі відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві можуть бути мережеві обмеження світла. Мешканців столиці попередили, що при зростанні споживання є ймовірність введення ліміту споживання для уникнення перевантаження та аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Для відновлення надійності електропостачання треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим", - йдеться в повідомленні.

Мешканців міста закликали свідомо споживати електроенергію.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів. Кожен з вас, своїм відповідальним ставленням може допомогти пришвидшити повернути Київ до стабільного забезпечення електроенергією", - додали в КМВА.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

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Київ відключеня світла
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