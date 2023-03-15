В Житомире начали действовать графики отключений света

В Житомире сегодня, 15 марта, с 18:00 вечера ввели графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.
"Вниманию жителей Житомира! С 18:00 задействованы графики отключений электроэнергии. Будьте внимательны, не пользуйтесь лифтами", - написал чиновник.
Он также призвал пользоваться электроэнергией экономно, чтобы предотвратить более масштабные отключения света.
Стоит заметить, что такие меры связаны с недавним масштабным ударом россиян по территории Украины.
Напомним, ранее стало известно, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света сегодня.
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