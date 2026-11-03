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У Житомирі масово зникло світло після удару РФ, влада відкриє "пункти незламності"

22:45 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Житомирі масово зникло світло після удару РФ (Getty Images)

Російські окупанти у вівторок, 3 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Житомирі. Влада готує розгортання "пунктів незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Житомирської міськради.

"У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності. Тут можна буде зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом", - йдеться у заяві.

Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті Житомирської міськради і за посиланням.

Момент, коли у місті зникло світло внаслідок ворожого удару, потрапив на відео.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що російські окупанти з ночі не припиняють ударів по енергетичних об'єктах України. У компанії підкреслили, що це одна з наймасштабніших атак.

Крім того, в Міненерго заявили, що сьогодні вночі та вранці росіяни завдали масованого удару по українській енергетиці. Були атаковані енергетичні об’єкти у 10 областях.

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ЖитомирВійна в УкраїніВідключеня світла