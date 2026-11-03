У Житомирі масово зникло світло після удару РФ, влада відкриє "пункти незламності"

"У разі якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра, 4 листопада, з 9:00 у Житомирській громаді будуть розгорнуті пункти незламності. Тут можна буде зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом", - йдеться у заяві.

Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті Житомирської міськради і за посиланням.

Момент, коли у місті зникло світло внаслідок ворожого удару, потрапив на відео.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що російські окупанти з ночі не припиняють ударів по енергетичних об'єктах України. У компанії підкреслили, що це одна з наймасштабніших атак.