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РФ проводить одну з наймасштабніших атак на енергетику України, - "Укренерго"

17:35 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
РФ проводить одну з наймасштабніших атак на енергетику України, - "Укренерго" Ілюстративне фото: РФ атакує енергетику України (Getty Images)
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Російські окупанти з ночі не припиняють ударів по енергетичних об'єктах України. Це одна з наймасштабніших атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася", - зазначили у компанії.

Лише минулої доби росіяни понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергетичні об'єкти України. Для цього ворог застосував безпрецедентну кількість озброєння. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Через атаки у низці регіонів України, у тому числі й у Києві, діють аварійні відключення світла. Тисячі енергетиків уже працюють над тим, щоб відновити електропостачання. Насамперед заживлятимуть об'єкти критичної інфраструктури.

"Всі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - запевнили в "Укренерго".

Удари з енергетики

Нагадаємо, масовані удари по енергетичних об'єктах України поновилися наприкінці вересня. Після цього ворог продовжує послідовні атаки.

У ніч на 3 листопада РФ завдала чергового масованого удару по Україні. На зараз відомо, що в результаті атаки були пошкоджені підстанції в 9 областях.

Також три ТЕС ДТЕК призупинили генерацію електроенергії внаслідок російських ударів.

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