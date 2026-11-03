Графіки не діють. Де ввели аварійні відключення світла після обстрілу 3 листопада

Після масованого нічного удару росіян у Києві та низці областей почали діяти аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго .

"Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі в м. Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Протягом дня ситуація може змінюватися", - йдеться у заяві.

В Міненерго зазначили, що вночі та вранці російські окупанти завдали масованого удару по українській енергетиці - у деяких регіонах атака досі триває. Атаковані енергетичні об’єкти у 10 областях.

"Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів", - наголосили в міністерстві.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.