RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В Житомире массово исчез свет после удара РФ, власти откроют "пункты несокрушимости"

22:45 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Житомире массово исчез свет после удара РФ (Getty Images)

Российские оккупанты во вторник, 3 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомире. Власти готовят развертывание "пунктов несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Житомирского горсовета.

"В случае если до утра электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской громаде будут развернуты пункты несокрушимости. Здесь можно будет согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом", - говорится в заявлении.

Адреса пунктов несокрушимости можно найти на сайте Житомирского горсовета и по ссылке.

Момент, когда в городе исчез свет вследствие вражеского удара, попал на видео.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что российские оккупанты с ночи не прекращают ударов по энергетическим объектам Украины. В компании подчеркнули, что это одна из самых масштабных атак.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что сегодня ночью и утром россияне нанесли массированный удар по украинской энергетике. Были атакованы энергетические объекты в 10 областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЖитомирВойна в УкраинеОтключения света