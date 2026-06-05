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У Житомирі 17-річну підозрюють в отруєнні військового на замовлення РФ

17:36 05.06.2026 Пт
2 хв
Дівчина раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності
aimg Анастасія Никончук
У Житомирі 17-річну підозрюють в отруєнні військового на замовлення РФ Фото: поліція (umdpl info)
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У Національній поліції України повідомили про обставини загибелі 27-річного військовослужбовця в Житомирі, розслідування якої кваліфіковано як умисне вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної поліції України.

Виявлення тіла

4 червня мешканка обласного центру звернулася до поліції та повідомила, що в орендованій квартирі виявила тіло свого квартиранта. Загиблим виявився 27-річний військовослужбовець Збройних сил України.

На місце події було направлено слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, Житомирського райуправління поліції №1, а також оперативні підрозділи та криміналісти.

Початок розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства. Під час огляду квартири було вилучено предмети посуду із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази, які можуть мати значення для слідства.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті та механізму настання летального результату.

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Версія слідства

За попередньою інформацією, фігурантка могла діяти під контролем куратора, з яким спілкувалася в одному з Telegram-каналів. Слідство пов'язує його з можливим представником спецслужб РФ.

Встановлено, що наприкінці травня дівчина отримала через поштове відділення посилку з кристалічною речовиною, імовірно метадоном. Після цього їй було передано завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце.

Як зазначають правоохоронці, у квартирі вона додала речовину в алкогольний напій, після чого чоловік знепритомнів, а сама дівчина залишила приміщення.

Затримання підозрюваної

У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу причетної та затримали 17-річну жительку Бердичева за місцем проживання.

Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. Також відомо, що раніше вона вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та правопорушення проти громадської безпеки.

Нагадуємо, що двом військовослужбовцям територіального центру комплектування повідомлено про підозру через інцидент, під час якого вони залишили непритомного чоловіка на вулиці та не надали йому необхідної допомоги. За даними слідства, один із фігурантів мав медичну підготовку і був зобов'язаний діяти як санітар, однак своїх обов'язків не виконав.

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