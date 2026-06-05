ua en ru
Пт, 05 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Житомире 17-летнюю подозревают в отравлении военного по заказу РФ

17:36 05.06.2026 Пт
2 мин
Девушка раньше уже привлекалась к уголовной ответственности
aimg Анастасия Никончук
В Житомире 17-летнюю подозревают в отравлении военного по заказу РФ Фото: полиция (umdpl info)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Национальной полиции Украины сообщили об обстоятельствах гибели 27-летнего военнослужащего в Житомире, расследование которой квалифицировано как умышленное убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины.

Обнаружение тела

4 июня жительница областного центра обратилась в полицию и сообщила, что в арендованной квартире обнаружила тело своего квартиранта. Погибшим оказался 27-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На место происшествия были направлены следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, Житомирского райуправления полиции №1, а также оперативные подразделения и криминалисты.

Начало расследования

Следователи открыли уголовное производство по признакам умышленного убийства. В ходе осмотра квартиры были изъяты предметы посуды с остатками порошкообразного вещества и другие вещественные доказательства, которые могут иметь значение для следствия.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти и механизма наступления летального исхода.

Читайте также: В Киеве взорвалась посылка на почтовом терминале, есть погибший и раненые

Версия следствия

По предварительной информации, фигурантка могла действовать под контролем куратора, с которым общалась в одном из Telegram-каналов. Следствие связывает его с возможным представителем спецслужб РФ.

Установлено, что в конце мая девушка получила через почтовое отделение посылку с кристаллическим веществом, предположительно метадоном. После этого ей было передано задание встретиться с военнослужащим, указав время и место.

Как отмечают правоохранители, в квартире она добавила вещество в алкогольный напиток, после чего мужчина потерял сознание, а сама девушка покинула помещение.

Задержание подозреваемой

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность причастной и задержали 17-летнюю жительницу Бердичева по месту проживания.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Также известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления и правонарушения против общественной безопасности.

Напоминаем, что двум военнослужащим территориального центра комплектования сообщено о подозрении из-за инцидента, в ходе которого они оставили мужчину без сознания на улице и не оказали ему необходимую помощь. По данным следствия, один из фигурантов имел медицинскую подготовку и был обязан действовать как санитар, однако своих обязанностей не выполнил.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Житомир Национальная полиция Вооруженные силы Украины
Новости
Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000"
Аналитика
Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией
Виктор ОлифировАналитик, историк Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией