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В Николаеве патрульные устроили погоню за пьяным чиновником ОГА

Новина українською → Николаев, Суббота 13 марта 2021 17:02
В Николаеве патрульные устроили погоню за пьяным чиновником ОГА Фото: патрульные в Николаеве (Novosti-N.org)
Автор: Артур Родивилов

В центре Николаева чиновник областной государственной администрации Игорь Бурда пытался на автомобиле убежать от полицейских. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил правоохранителям взятку.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, ссылаясь на полицию.

Председатель ОГА отметил, что из-за этого инцидента будет ожидать от Бурды заявление об увольнении с должности.

"Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей, - недопустимо! А для госслужащего - вдвое больше недопустимо! О "порешать" вообще советую всем просто забыть и не искушать судьбу", - написал Ким.

В Николаеве патрульные устроили погоню за пьяным чиновником ОГА

По данным полиции, после "гонки" по улицам города полицейским удалось таки остановить нарушителя, он отказался пройти алкотест, хотя имел внешние признаки опьянения. На мужчину составили протоколы.

Ким заявил, что дал поручение руководителю аппарата Николаевской ОГА и госслужбы области провести дополнительное ознакомление должностных лиц с этическим кодексом украинского госслужащего и усилить работу по транспортной дисциплине.

Напомним, в Украине ужесточили штрафы для водителей за пьяное вождение. Президент Владимир Зеленский подписал соответсвующий законопроект №2695.

16 февраля Верховная рада ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Как писало РБК-Украина, вместе с тем парламентарии не стали разрешать безосновательные остановки водителей.

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