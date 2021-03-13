В Николаеве патрульные устроили погоню за пьяным чиновником ОГА

В центре Николаева чиновник областной государственной администрации Игорь Бурда пытался на автомобиле убежать от полицейских. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил правоохранителям взятку.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, ссылаясь на полицию .

Председатель ОГА отметил, что из-за этого инцидента будет ожидать от Бурды заявление об увольнении с должности.

"Пытаться убежать от полиции, создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности других людей, - недопустимо! А для госслужащего - вдвое больше недопустимо! О "порешать" вообще советую всем просто забыть и не искушать судьбу", - написал Ким.

По данным полиции, после "гонки" по улицам города полицейским удалось таки остановить нарушителя, он отказался пройти алкотест, хотя имел внешние признаки опьянения. На мужчину составили протоколы.

Ким заявил, что дал поручение руководителю аппарата Николаевской ОГА и госслужбы области провести дополнительное ознакомление должностных лиц с этическим кодексом украинского госслужащего и усилить работу по транспортной дисциплине.