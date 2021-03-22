У Житомирі водій підірвався на гранаті намагаючись втекти від поліцейських

У Житомирі неадекватний водій підірвався на гранаті, намагаючись втекти від поліцейських. Перед цим він влаштував дорожньо-транспортну пригоду.

Близько 23:14 у неділю, 21 березня, правоохоронці зупинили автомобіль на майдані Перемоги у Житомирі. За кермом перебував 35-річний місцевий житель, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння та без водійських прав.

На вимогу поліцейських надати документи водій заблокувався в салоні автомобіля.

"В цей момент чоловік перебував у салоні у бронежилеті і касці і поводився неадекватно, зокрема говорив з собою", - повідомив начальник поліції Житомирській області Юрій Олійник.

Коли поліцейські намагалися відкрити двері автомобіля водій почав рух і намагався втекти від правоохоронців, виїхавши на межі обласного центру. У Житомирському та сусідніх районах була введена поліцейська спецоперація. Потім водій повернувся в Житомир, де скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем по вулиці Героїв Базару.

"Після водій вийшов з салону з предметом, схожим на гранату, в руках. При спробі поліцейських заспокоїти чоловіка і вмовити його припинити протиправні дії, боєприпас вибухнув", - повідомили в поліції.

В результаті чоловік отримав травму у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, численні рвані рани правої ноги і правої поперекової області. Він був доставлений у реанімаційне відділення.

"За попереднім висновком, в руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її в поліцейських, при цьому висмикнувши чеку. Думаю, що від недостатності навичок поведінки, а також неадекватність стану, намір не зміг здійснити", - додав Олійник.

Правоохоронці зазначили, що у чоловіка був вилучений порошок, ймовірно, наркотичного складу.

Фото: місце інциденту (zt.npu.gov.ua)

За даним фактом порушено справу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).