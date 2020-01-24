В Житомире школы закрывают на карантин

В Житомире школы закрыли на карантин из-за резкого увеличения количества больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zhitomir.INFO.

По состоянию на сегодня, в школах из-за болезни отсутствуют 3,8 тысячи учеников, и их количество каждый день увеличивается. Карантин в школах вводят с 27 января по 5 февраля включительно.

Всего за последнюю неделю ОРВИ заболело 811 взрослых и 1926 детей, из них 611 ребенок в возрасте до 4 лет, 1106 детей 5-14, 209 детей 15-17.

В детской больнице наблюдается достаточно напряженная ситуация: на 200 кроватях на лечении находятся 248 детей, и каждый день поступают 55-60 детей, столько же выписывается. Тяжелых случаев нет, но есть 4 ребенка в реанимационном отделении, 3 из них с инфекционной пневмонией.

В двенадцати школах Житомира отсутствует от 20% до 30% учеников. Обучение временно остановили не только в школах, но и во внешкольных учреждениях. Вопрос, продолжать ли карантин, будет решен во время заседания комиссии 4 февраля.

Ранее сообщалось, что в Днепре от осложнений в результате заболевания гриппом умер двухлетний ребенок.

РБК-Украина писало, что в период с 13 по 19 января гриппом в Украине заболели более 142 тысячи человек, из них свыше 60% - дети.