У Житомирі школи закривають на карантин

У Житомирі школи закрили на карантин через різке збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zhitomir.INFO.

На сьогодні у школах через хворобу відсутні 3,8 тисячі учнів, і їхня кількість кожного дня збільшуються. Карантин в школах запроваджують з 27 січня по 5 лютого включно.

Всього за останній тиждень на ГРВІ захворіло 811 дорослих та 1926 дітей, з них 611 дитина віком до 4 років, 1106 дітей 5-14, 209 дітей 15-17.

У дитячій лікарні спостерігається досить напружена ситуація: на 200 ліжках на лікуванні знаходяться 248 дітей, і кожного дня поступають 55-60 дітей, стільки ж виписується. Важких випадків немає, але є 4 дитини в реанімаційному відділені, 3 з них з інфекційною пневмонією.

У дванадцяти школах Житомира відсутні від 20% до 30% учнів. Навчання тимчасово зупинили не тільки в школах, а й у позашкільних закладах. Питання, чи продовжувати карантин, буде вирішено під час засідання комісії 4 лютого.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі від ускладнень внаслідок захворювання на грип померла дворічна дитина.

РБК-Україна писало, що у період з 13 по 19 січня на грип в Україні захворіли понад 142 тисячі осіб, з них понад 60% - діти.