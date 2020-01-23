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За неделю в Украине гриппом заболели более 140 тысяч человек

Новости » Общество     23.01.2020 - 18:26
За неделю в Украине гриппом заболели более 140 тысяч человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Более 60% из них - дети

В период с 13 по 19 января гриппом в Украине заболели более 142 тысячи человек, из них более 60% - дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях,

"По результатам лабораторного исследования в 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А(Н1) pdm09, 2 - типа А(Н3), 3 - типа А не субтипированый и 2 - типа B.... В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях, за исключением Тернопольской области, где зарегистрировано низкую эпидемическую активность гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано почти 1,5 тысячи человек, а с начала октября прививки сделали почти 232 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала эпидемического сезона по состоянию на 22 января 2020 года 11 человек умерли от осложнений гриппа в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в Украине под запрет попали известные лекарства от гриппа и простуды Фармацитрон Форте.

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