В Житомире повредили памятник Героям Небесной Сотни

"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память", - написал он.

Федоренко также отметил, что уже написал заявления начальникам ГУ НП области и областного управления УСБУ.

"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.

Фото: поврежденный памятник Героям Небесной Сотни (facebook.com/Volodymir.Ilich.)