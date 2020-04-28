ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неизвестные в Виннице осквернили Мемориальный комплекс Славы

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 13:17
Неизвестные в Виннице осквернили Мемориальный комплекс Славы
Фото: мемориал в Виннице (wikimapia.org)

Монумент неизвестным солдатам разрисовали черной краской

В Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Сообщается, что сегодня в полицию поступило сообщение, что в ночь на 26 апреля на площади Европейской неизвестные лица повредили Мемориальный комплекс Славы. В частности, нарушители нанесли черную краску на некоторые элементы монумента неизвестным солдатам.

"По данному факту следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Неизвестные в Виннице осквернили Мемориальный комплекс Славы

Фото: оскверненный памятник (vn.npu.gov.ua)

Напомним, в начале апреля неизвестные повредили несколько мемориальных табличек воинам АТО на местных школах. Один из эпизодов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения, продолжаются следственные действия.

До этого осенью прошлого года в Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста. Мемориал установлен на месте массового убийства евреев во время Второй мировой войны.

В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя пациентка
Новости Украины Винницапамятникосквернение
News
On Top