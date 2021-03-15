У Житомирі пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні

"У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт наруги над пам’яттю нашого народу, тих людей, що поклали своє життя у боротьбі за європейські цінності. Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам’ять", - написав він.

Федоренко також зазначив, що вже написав заяви до начальників ГУНП області та обласного управління УСБУ.

"Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх "відомими", щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ", - додав голова облради.

Фото: пошкоджений пам’ятник Героям Небесної Сотні (facebook.com/Volodymir.Ilich.)