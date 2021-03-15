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У Житомирі пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні

Автор: Андрій Козловський

Голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко повідомив про те, що вночі у місті невідомі пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні. Він пообіцяв, що усі винні у злочину будуть покарані.

Про це Володимир Федоренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт наруги над пам’яттю нашого народу, тих людей, що поклали своє життя у боротьбі за європейські цінності. Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам’ять", - написав він.

Федоренко також зазначив, що вже написав заяви до начальників ГУНП області та обласного управління УСБУ.

"Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх "відомими", щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ", - додав голова облради.

Фото: пошкоджений пам’ятник Героям Небесної Сотні (facebook.com/Volodymir.Ilich.)

Нагадаємо, раніше у селі Підпечери (Івано-Франківська область) вандали понищили пам’ятник Тараса Шевченка. Йому "відрізали" голову. Після цього поліція розшукала вандалів та відкрила кримінальне провадження.

Також РБК-Україна писало, що у Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Крім того, у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу.

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