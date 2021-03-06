Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: полиция разыскала вандалов
В Ивано-Франковской области полиция разыскала вандалов, которые повредили памятник Тараса Шевченко. Правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с бюст Шевченко и поставили ее возле памятника. Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.
Напомним, повредили памятник Тараса Шевченко накануне, 5 марта, в селе Подпечеры. После этого городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правоохранительным органам с требованиями найти преступников.
Также РБК-Украина писало, что во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Также в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело.