Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: полиция разыскала вандалов

В Ивано-Франковской области полиция разыскала вандалов, которые повредили памятник Тараса Шевченко. Правоохранители открыли уголовное производство.

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с бюст Шевченко и поставили ее возле памятника. Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.