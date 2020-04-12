У Житомирі кількість хворих на COVID-19 перевищила 10

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Житомирі зафіксовано 10 підозр на коронавірус

Станом на вечір 12 квітня у Житомирі зафіксовано 11 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

За словами Сухомлина, станом на сьогодні 9 хворих перебувають в інфекційному відділенні міської лікарні. Один з них перебуває у тяжкому стані на апаратів штучної вентиляції легенів. Решта хворих у стані середньої тяжкості. Один пацієнт вже одужав та був виписаний з лікарні.

"Всі вони з різних районів, хтось приїхав з-за кордону, хтось мав контакти з тими, хто нещодавно повернувся з подорожі. Але частина не мала таких контактів. Тому прослідкувати шляхи зараження в багатьох випадках дуже складно", - розповів він.

Крім того, в місті зафіксовано 10 підозр на коронавірус. Наразі зразки перебувають в лабораторії. Результати аналізів очікуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській міській лікарні хворий на коронавірус пацієнт знаходиться у тяжкому стані в інфекційному відділенні.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області зросла кількість заражених коронавірусом. Станом на 12 квітня в області зафіксовано понад 20 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили ще 3 випадки інфікування.