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В Житомире пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 12:21
В Житомире пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сухомлин прокомментировал ситуацию связанную с пациентами больных коронавирусом

В Житомирской городской больнице пациент с коронавирусом, который находится в инфекционном отделении, сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщает городской глава города Житомир Сергей Сухомлин в Facebook.

Сухомлин прокомментировал ситуацию связанную с пациентами больными коронавирусом, которые находятся в больнице Житомира.

"Имеем такую картину с COVID-19 в Житомире: 6 случаев - один выписан, пятеро пациентов находятся в инфекционном отделении, четверо - в состоянии средней тяжести, один - тяжелый", - написал глава.

Кроме того, еще у четырех жителей подозревают коронавирус.

Как отмечается, в области лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом, из которых трое погибли.

Напомним, в Житомирской области за сутки зарегистрировали 4 новых случая заражения коронавирусом. Три новых случая были зафиксированы в Бердичевском районе и еще один в Житомире.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Украине за сутки заразились коронавирусом 311 человек. В настоящее время подтвержден диагноз на коронавирус у 2203 украинцев. Излечились от болезни 61 пациентов, погибли 69.

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