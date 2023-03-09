Житомир залишився без водопостачання: названо причину

Сьогодні, 9 березня, увечері у всьому Житомирі тимчасово відсутнє водопостачання. Це пов'язано з відключенням електрики на одній з насосних станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомирводоканал" у Facebook.
"У зв'язку з відключенням електроенергії на насосній станції другого підйому призупинено водопостачання міста. Водопостачання буде відновлено після відновлення електропостачання. Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - йдеться у повідомленні.
При цьому у компанії не називають приблизні терміни відновлення подачі води.
Нагадаємо, росіяни сьогодні, 9 березня, в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Житомирі немає води, світла та опалення.
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