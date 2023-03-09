RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Житомир остался без водоснабжения: названа причина

Фото: Житомир остался без водоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 марта, вечером во всем Житомире временно отсутствует водоснабжение. Это связано с отключением электричества на одной из насосных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомирводоканал" в Facebook.

"В связи с отключением электроэнергии на насосной станции второго подъема приостановлено водоснабжение города. Водоснабжение будет восстановлено после восстановления электроснабжения. Просим с пониманием отнестись к ситуации", - сказано в сообщении.

При этом в компании не называют приблизительные сроки восстановления подачи воды.

Напомним, россияне сегодня, 9 марта, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирВодоснабжениеВойна России против Украиныракетный удар