Житомир остался без водоснабжения: названа причина

Сегодня, 9 марта, вечером во всем Житомире временно отсутствует водоснабжение. Это связано с отключением электричества на одной из насосных станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомирводоканал" в Facebook.
"В связи с отключением электроэнергии на насосной станции второго подъема приостановлено водоснабжение города. Водоснабжение будет восстановлено после восстановления электроснабжения. Просим с пониманием отнестись к ситуации", - сказано в сообщении.
При этом в компании не называют приблизительные сроки восстановления подачи воды.
Напомним, россияне сегодня, 9 марта, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.
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