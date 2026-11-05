Житомир переходить у режим суворої економії світла після ударів РФ

Через значні пошкодження енергосистеми після ворожих ударів у Житомирі запроваджують режим економії електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську міську раду.
Жителів громади закликають максимально обмежити споживання світла у пікові години, аби знизити навантаження на мережу та уникнути аварій.
У Житомирі тимчасово припиняє роботу весь електротранспорт, а вуличне освітлення переведено в економний режим.
Окремо місцева влада звернулася з проханням до бізнесу - підприємців закликають відмовитися від декоративного та рекламного освітлення, підсвіток фасадів і електронних екранів, зосередившись лише на найнеобхіднішому.
Також зазначається, що через відключення електроенергії світлофори можуть працювати з перебоями або бути повністю вимкненими.
Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, стежити за знаками та надавати перевагу пішоходам.
Нагадаємо, що внаслідок російських атак у Житомирській області регулярно виникали проблеми зі світлом.
Зокрема, у вівторок, 3 листопада, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Житомира, через що у місті масово зникло електропостачання, а місцева влада оголосила про розгортання "пунктів незламності".
Перед цим, у неділю, 1 листопада, через серію чергових ворожих ударів по енергооб'єктах понад 650 населених пунктів Житомирської області залишилися без світла.