UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Житомир переходить у режим суворої економії світла після ударів РФ

18:10 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Житомир переходить у режим суворої економії світла (Getty Images)

Через значні пошкодження енергосистеми після ворожих ударів у Житомирі запроваджують режим економії електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську міську раду.

Жителів громади закликають максимально обмежити споживання світла у пікові години, аби знизити навантаження на мережу та уникнути аварій.

У Житомирі тимчасово припиняє роботу весь електротранспорт, а вуличне освітлення переведено в економний режим.

Окремо місцева влада звернулася з проханням до бізнесу - підприємців закликають відмовитися від декоративного та рекламного освітлення, підсвіток фасадів і електронних екранів, зосередившись лише на найнеобхіднішому.

Також зазначається, що через відключення електроенергії світлофори можуть працювати з перебоями або бути повністю вимкненими.

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, стежити за знаками та надавати перевагу пішоходам.

Нагадаємо, що внаслідок російських атак у Житомирській області регулярно виникали проблеми зі світлом.

Зокрема, у вівторок, 3 листопада, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Житомира, через що у місті масово зникло електропостачання, а місцева влада оголосила про розгортання "пунктів незламності".

Перед цим, у неділю, 1 листопада, через серію чергових ворожих ударів по енергооб'єктах понад 650 населених пунктів Житомирської області залишилися без світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЖитомирГрафіки відключення світлаВійна в УкраїніАтака дронівЕнергетики