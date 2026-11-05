Житомир переходить у режим суворої економії світла після ударів РФ

Жителів громади закликають максимально обмежити споживання світла у пікові години, аби знизити навантаження на мережу та уникнути аварій.

У Житомирі тимчасово припиняє роботу весь електротранспорт, а вуличне освітлення переведено в економний режим.

Окремо місцева влада звернулася з проханням до бізнесу - підприємців закликають відмовитися від декоративного та рекламного освітлення, підсвіток фасадів і електронних екранів, зосередившись лише на найнеобхіднішому.

Також зазначається, що через відключення електроенергії світлофори можуть працювати з перебоями або бути повністю вимкненими.

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, стежити за знаками та надавати перевагу пішоходам.