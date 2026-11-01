На Житомирщині понад 650 населених пунктів залишилися без світла через атаки РФ
10:06 01.11.2026 Нд
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Ілюстративне фото: на Житомирщині понад 650 населених пунктів залишилися без світла через атаки РФ (колаж РБК-Україна)
Російські окупанти вкотре атакували енергетичні об'єкти у Житомирській області. Понад 650 населених пунктів залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок останніх ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині", - повідомив Бунечко.
Він зазначив, що енергетики роблять все необхідне для відновлення постачання електрики для жителів області.
Інформації про жертви та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.
Нагадаємо, у Києві вранці 1 листопада ввели екстрені відключення електроенергії. Причина - наслідки постійних обстрілів РФ енергооб'єктів столиці.