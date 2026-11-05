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Житомир переходит в режим строгой экономии света после ударов РФ

18:10 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Житомир переходит в режим строгой экономии света (Getty Images)

Из-за значительных повреждений энергосистемы после вражеских ударов в Житомире вводят режим экономии электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет.

Жители общины призывают максимально ограничить потребление света в пиковые часы, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать аварий.

В Житомире временно прекращает работу весь электротранспорт, а уличное освещение переведено в экономный режим.

Отдельно местные власти обратились с просьбой к бизнесу - предпринимателей призывают отказаться от декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов и электронных экранов, сосредоточившись только на самом необходимом.

Также отмечается, что из-за отключения электроэнергии светофоры могут работать с перебоями или полностью отключены.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, следить за знаками и отдавать предпочтение пешеходам.

Напомним, что в результате российских атак в Житомирской области регулярно возникали проблемы со светом.

В частности, во вторник, 3 ноября, кафиры атаковали энергетическую инфраструктуру Житомира, из-за чего в городе массово исчезло электроснабжение, а местные власти объявили о развертывании "пунктов несокрушимости".

Перед этим, в воскресенье, 1 ноября, из-за серии очередных вражеских ударов по энергообъектам более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.

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