Житомир переходит в режим строгой экономии света после ударов РФ

Жители общины призывают максимально ограничить потребление света в пиковые часы, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать аварий.

В Житомире временно прекращает работу весь электротранспорт, а уличное освещение переведено в экономный режим.

Отдельно местные власти обратились с просьбой к бизнесу - предпринимателей призывают отказаться от декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов и электронных экранов, сосредоточившись только на самом необходимом.

Также отмечается, что из-за отключения электроэнергии светофоры могут работать с перебоями или полностью отключены.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, следить за знаками и отдавать предпочтение пешеходам.