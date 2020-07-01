Житомир ослабил карантин: открываются гостиницы и ТРЦ

С сегодняшнего дня в регионе отменяется ряд ограничений
Житомирская область ослабила карантинные ограничения. Возобновили работу торгово-развлекательные центры и отели, также разрешено проведение массовых и спортивных мероприятий.
Об этом сообщили в Житомирском горсовете.
Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. В частности, с 1 июля разрешается работа:
Кроме того, в области разрешили проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) мероприятий. Условия стандартные: не больше одного человека на 5 кв.м площади на открытом воздухе и соблюдение социальной дистанции не менее чем 1,5 метра. Спортивные мероприятия пока будут проводиться без зрителей.
Напомним, Житомирская область по всем показателям отвечает требованиям для ослабления карантина.
За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано лишь 4 случая коронавируса, а выздоровело 85 человек.
Автор: Роман Калиниченко