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Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина: список

Новости » Коронавирус     30.06.2020 - 12:03
Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина: список
Фото: в Украине 14 регионов не могут ослабить карантин (РБК-Украина)

В список снова вошла Черновицкая область

По состоянию на 13 июня к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 13 областей. Столица продолжает не соответствовать динамике заболеваемости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Согласно данным на 30 июня, в общей сложности к ослаблению карантина не готовы 14 регионов:

  • Киев
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Отметим, по сравнению со вчерашним днем в список добавилась Черновицкая область, в которой снова превышен процент выявления новых случаев коронавируса - 11,54% при норме не более 11%.

Что касается Киева, то в столице превышена динамика заболеваемости - 30,13% при норме не более 10%. Данный показатель превышен в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Кроме того, в Волынской и Закарпатской областях превышен показатель загруженности койко-мест в больницах. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях недостаточный охват тестирования населения.

Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина: список

Фото: показатели для ослабления карантина

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом; всего с начала эпидемии в стране выявили более 44 тысяч случаев.

Вдобавок Министерство здравоохранения прогнозирует вспышку COVID-19 после выходных в Одессе, поскольку большой наплыв отдыхающих сопровождался массовым игнорированием карантинных ограничений.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевкарантинКоронавирус
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