Житомир послабив карантин: відкриваються готелі та ТРЦ

Житомирська область ухвалила рішення про послаблення карантину в регіоні. Дозволяється робота торгово-розважальних центрів та готелів, проведення масових та спортивних заходів.

Про це повідомили у Житомирській міськраді.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Зокрема, з 1 липня дозволяється робота:

поліклінік та амбулаторій за умови попереднього електронного запису (керівники лікарень мають обмежити контакти медперсоналу з відвідувачами віком 65+);

ТРЦ (крім дитячих розважальних зон, майданчиків та кімнат та з обмеженням часу роботи до 22:00);

закладів фізичної культури і спорту, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

готелів, хостелів.

Крім того, в області дозволили проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) заходів. Умови стандартні: не більше однієї особи на 5 кв.м площі на відкритому повітрі та з дотриманням соціальної дистанції не менш ніж 1,5 метри. Спортивні заходи поки що будуть проводитися без глядачів.

Нагадаємо, Житомирська область за всіма показниками відповідає вимогам для послаблення карантину.

За минулу добу у регіоні було зафіксовано лише 4 випадки коронавірусу.