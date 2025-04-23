ua en ru
Ср, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Житомир б’є рекорди: скільки коштує житло у 2025 році

Житомир, Середа 23 квітня 2025 08:00
UA EN RU
Житомир б’є рекорди: скільки коштує житло у 2025 році Скільки коштує житло у Житомирі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

За пів року у Житомирі ціни на вторинному ринку підскочили на 13% у валюті. Це другий після Ужгорода показник здорожчання, там вартість зросла на 16%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштують квартири у Житомирі.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Плавне здорожчання житла у Житомирі розпочалося з осені 2024 року. Відтоді вартість квартир в середньому зросла на 5-7 тисяч доларів. Тепер Житомир опинився на шостому місці у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю. У цьому списку також Львів, Ужгород, Київ, Луцьк та Рівне.

Ціни на житло у Житомирі:

  • однокімнатні квартири - 45 тисяч доларів;
  • двокімнатні квартири - 57 700 доларів;
  • трикімнатні квартири - 67 тисяч доларів.

За підрахунками ЛУН, щоб купити однокімнатну квартиру житомирянам треба відкладати всю зарплату за 7,8 року, двокімнатну - 10,1 року, трикімнатну - 11,7 року.

Житомир б’є рекорди: скільки коштує житло у 2025 роціЯк змінювалась ціна на вторинному ринку Житомира (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни у новобудовах

За аналогічний період також подорожчали новобудови у місті. Ціни зросли на 7% у валюті. Зараз "квадрат" продають за 770 доларів.

Вартість житла залежить від його класу:

  • комфорт-клас - 720 доларів;
  • бізнес - 770 доларів;
  • преміум - 810 доларів.

Додамо, що торік темпи зведення житла у Житомирі майже досягли довоєнного часу. Зараз у продажу 36 черг ЖК, ще ведуться роботи із підготовки 5 котлованів. Розтермінування надає 8 забудовників, у 4 можна придбати житло за програмою "єОселя", в 1 - у кредит.

Житомир б’є рекорди: скільки коштує житло у 2025 роціЯк змінювалась ціна на первинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Зазначимо, що ціни на оренду житла у Житомирі не змінились - одно- і двокімнатні квартири здають за 12 тисяч гривень, даних про трикімнатні квартири недостатньо для аналізу.

Читайте також про те, що в Україні ціни на квартири в новобудовах знову поповзли вгору. За останні пів року в деяких містах вони зросли до 15% у валюті. Найбільше подорожчало житло в Одесі, Рівному та Чернігові. Водночас у кількох містах нерухомість навпаки подешевшала.

Раніше ми писали про те, що ціни на нерухомість в Україні залежать від регіону. Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 до 100 тисяч доларів. Найдешевше житло зараз у Запоріжжі, найдорожче - у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Ціни в Україні
NEWS
Остання спроба Трампа? Чи близькі США до угоди про мир в Україні і що задумав Путін
Остання спроба Трампа? Чи близькі США до угоди про мир в Україні і що задумав Путін
DAILY
Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору