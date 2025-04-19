Ціни ростуть, але не всюди. Скільки коштує житло в новобудовах і де найдешевше

В Україні ціни на квартири в новобудовах знову поповзли вгору. За останні пів року в деяких містах вони зросли до 15% у валюті. Найбільше подорожчало житло в Одесі, Рівному та Чернігові. Водночас у кількох містах нерухомість навпаки подешевшала.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, де найбільше подорожчали новобудови й які зараз ціни на первинному ринку.

Ціни злетіли: лідери зростання

Найбільше ціни на новобудови підскочили в Одесі - на 15% за пів року. Зараз там 1 кв. м коштує 1100 доларів. Найдешевша однокімнатна квартира там коштує 37 900 доларів.

На 8% подорожчало житло у Рівному, тепер там "квадрат" продають за 960 доларів. Зазначимо, що це місто торік стало рекордсменом із підвищення цін на нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку.

Також на 7% зросла вартість житла у Чернігові, зараз там "квадрат" коштує 760 доларів. За стільки ж продають новобудови у Житомирі, це на 6% вища ціна, ніж було пів року тому.

На 5% подорожчало житло у Луцьку, Івано-Франківську та Хмельницькому, там 1 кв. м тепер продають за 920, 850 та 680 доларів, відповідно.

У Тернополі й Чернівцях нерухомість піднялась у ціні на 4%, зараз там житло коштує 720 та 1010 доларів. У Вінниці та Хмельницькому здорожчання дорівнює 2%, там "квадрат" коштує по 1000 доларів. Настільки ж підвищились вартість новобудов у Запоріжжі, там 1 кв. м оцінюють у 620 доларів - це найнижча ціна в Україні.

Також на 2% зросли ціни на столичні новобудови - тут квартири продають в середньому по 1310 доларів за 1 кв. м. Київ стабільно входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю. У цьому списку також Львів та Ужгород.

Ціни на первинному ринку в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Де подешевшали новобудови

Найбільше ціни на новобудови впали у Харкові - на 4% за пів року. "Квадрат" тепер там продають за 670 доларів. Ринок нерухомості у місті просідає через активні російські обстріли.

На 2% подешевшала нерухомість у Львові, вартість 1 кв. м впала до 1340 доларів, але навіть попри це, ціни у місті залишаються найвищими в Україні.

В Ужгороді та Дніпрі новобудови подешевшали на 1%, зараз там "квадрат" коштує 1160 та 1080 доларів, відповідно.

Додамо, що ціни на первинному ринку за останніх пів року не змінились у Миколаєві та Сумах, там 1 кв. м продають за 700 та 630 доларів, відповідно. Це після Запоріжжя найнижчі ціни в новобудовах.

Даних про Херсон та окуповані території - нема.

Вартість однокімнатних квартир у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)