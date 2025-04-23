Житомир бьет рекорды: сколько стоит жилье в 2025 году
За полгода в Житомире цены на вторичном рынке подскочили на 13% в валюте. Это второй после Ужгорода показатель подорожания, там стоимость выросла на 16%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоят квартиры в Житомире.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
Плавное подорожание жилья в Житомире началось с осени 2024 года. С тех пор стоимость квартир в среднем выросла на 5-7 тысяч долларов. Теперь Житомир оказался на шестом месте в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью. В этом списке также Львов, Ужгород, Киев, Луцк и Ровно.
Цены на жилье в Житомире:
- однокомнатные квартиры - 45 тысяч долларов;
- двухкомнатные квартиры - 57 700 долларов;
- трехкомнатные квартиры - 67 тысяч долларов.
По подсчетам ЛУН, чтобы купить однокомнатную квартиру жителям Житомира надо откладывать всю зарплату за 7,8 года, двухкомнатную - 10,1 года, трехкомнатную - 11,7 года.
Как менялась цена на вторичном рынке Житомира (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены в новостройках
За аналогичный период также подорожали новостройки в городе. Цены выросли на 7% в валюте. Сейчас "квадрат" продают за 770 долларов.
Стоимость жилья зависит от его класса:
- комфорт-класс - 720 долларов;
- бизнес - 770 долларов;
- премиум - 810 долларов.
Добавим, что в прошлом году темпы возведения жилья в Житомире почти достигли довоенного времени. Сейчас в продаже 36 очередей ЖК, еще ведутся работы по подготовке 5 котлованов. Рассрочку предоставляет 8 застройщиков, в 4 можно приобрести жилье по программе "єОселя", в 1 - в кредит.
Как менялась цена на первичном рынке (скриншот сайта ЛУН)
Отметим, что цены на аренду жилья в Житомире не изменились - одно- и двухкомнатные квартиры сдают за 12 тысяч гривен, данных о трехкомнатных квартирах недостаточно для анализа.
Читайте также о том, что в Украине цены на квартиры в новостройках снова поползли вверх. За последние полгода в некоторых городах они выросли до 15% в валюте. Больше всего подорожало жилье в Одессе, Ровно и Чернигове. В то же время в нескольких городах недвижимость наоборот подешевела.
Ранее мы писали о том, что цены на недвижимость в Украине зависят от региона. Стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке колеблется от 23 до 100 тысяч долларов. Самое дешевое жилье сейчас в Запорожье, самое дорогое - в Киеве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.