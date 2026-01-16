Житловий колапс у РФ: кожен десятий будинок аварійний, а гроші пішли на війну

Наразі в Росії близько 239 тисяч будівель зношені на понад 40%, що робить їхню експлуатацію небезпечною. Ще 9,3% житлового фонду (близько 88 тисяч будинків) офіційно визнані старими або аварійними - там існує пряма загроза обвалу.

Арктика під загрозою та дефіцит трильйонів

Найкритичніша ситуація спостерігається у північних регіонах, де держава фактично залишила людей напризволяще. Зокрема:

Якутія: частка проблемного житла сягає 46% ;

Архангельська область: зруйновано 31% фонду;

Комі та Ямал: показник аварійності тримається на рівні 30%.

Для розв'язання проблеми потрібно щонайменше 2 трлн рублів, проте в бюджеті на ці потреби закладено лише 160 млрд. Через пріоритет військових витрат федеральну програму розселення було призупинено, а в 12 регіонах її реалізація повністю зірвана.

Мешканців змусять платити за руїни

Замість допомоги громадянам, російський Мінбуд наприкінці 2025 року запропонував відкласти програму розселення до вересня 2028-го. Влада планує переглянути критерії аварійності, щоб визнати небезпечні будинки "придатними", та перекласти фінансовий тягар на самих мешканців.

Криза поглиблюється і на первинному ринку. Через скасування пільгової іпотеки продажі обвалилися на 26%, а запуск нових проєктів скоротився на 12%. Забудовники масово затримують здачу об'єктів, що лише підкреслює загальний занепад будівельної галузі на тлі зростаючого податкового тиску та дорогих кредитів.