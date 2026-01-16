RU

Жилищный коллапс в РФ: каждый десятый дом аварийный, а деньги ушли на войну

Фото: в России рекордное количество изношенных и аварийных домов (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Масштаб жилищной деградации в стране-агрессоре стал системным: четверть многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте, а государственные программы фактически свернуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Службы внешней разведки.

Сейчас в России около 239 тысяч зданий изношены более чем на 40%, что делает их эксплуатацию опасной. Еще 9,3% жилого фонда (около 88 тысяч домов) официально признаны ветхими или аварийными - там существует прямая угроза обвала.

Арктика под угрозой и дефицит триллионов

Самая критическая ситуация наблюдается в северных регионах, где государство фактически оставило людей на произвол судьбы. В частности:

  • Якутия: доля проблемного жилья достигает 46%;

  • Архангельская область: разрушено 31% фонда;

  • Коми и Ямал: показатель аварийности держится на уровне 30%.

Для решения проблемы нужно не менее 2 трлн рублей, однако в бюджете на эти нужды заложено лишь 160 млрд. Из-за приоритета военных расходов федеральная программа расселения была приостановлена, а в 12 регионах ее реализация полностью сорвана.

Жителей заставят платить за руины

Вместо помощи гражданам, российский Минстрой в конце 2025 года предложил отложить программу расселения до сентября 2028-го. Власти планируют пересмотреть критерии аварийности, чтобы признать опасные дома "пригодными", и переложить финансовое бремя на самих жителей.

Кризис углубляется и на первичном рынке. Из-за отмены льготной ипотеки продажи обвалились на 26%, а запуск новых проектов сократился на 12%. Застройщики массово задерживают сдачу объектов, что лишь подчеркивает общий упадок строительной отрасли на фоне растущего налогового давления и дорогих кредитов.

 

Напомним, по данным украинской разведки, российские регионы охватил глубокий финансовый кризис из-за переориентации бюджета РФ на войну против Украины.

Наихудшая ситуация наблюдается в угледобывающих и металлургических субъектах, где дефициты бюджетов достигают десятков миллиардов рублей. Из-за сокращения федеральных дотаций и потери внешних рынков местные власти больше не способны выполнять даже базовые социальные обязательства перед гражданами.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году прямые расходы на военную агрессию против Украины обошлись российским налогоплательщикам в ошеломляющую сумму - 550 млрд долларов.

Кремль фактически переложил финансовое бремя войны на собственное население, изымая ресурсы из социальных программ, медицины и инфраструктурных проектов.

