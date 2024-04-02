Житлова субсидія за цей місяць буде меншою: у ПФУ пояснили, чому

Як зазначили в прес-службі, житлова субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

"Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення", - йдеться в повідомленні.

Субсидія на літо

На неопалювальний сезон - на період з 1 травня по 30 вересня - ПФУ розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

"Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів фонду інформацію про такі зміни", - пояснили у ПФУ.

Перелік категорій громадян, які мають звернутись з новим пакетом документів для призначення субсидії, розміщений на сайті ПФУ.