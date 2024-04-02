Жилищная субсидия за этот месяц будет меньше: в ПФУ объяснили, почему

Как отметили в пресс-службе, жилищная субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

"Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги отопления", - говорится в сообщении.

Субсидия на лето

На неотапливаемый сезон - на период с 1 мая по 30 сентября - ПФУ рассчитает жилищные субсидии для большинства граждан, получавших их во время отопительного периода, автоматически при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

"Если же изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять в течение 30 дней в территориальные органы фонда информацию о таких изменениях", - пояснили в ПФУ.

Список категорий граждан, которые должны обратиться с новым пакетом документов для назначения субсидии, размещен на сайте ПФУ .