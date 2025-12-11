Житлова реформа в Україні. Шуляк розповіла, які зміни потрібні для її ефективності

Остаточного ухвалення законопроєкту №12377, на яке в Раді розраховують на найближчому пленарному тижні, недостатньо для проведення житлової реформи.

Як пише РБК-Україна , про це в ефірі телемарафону повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, для ефективного впровадження житлової реформи потрібно проголосувати ще низку законопроєктів, внести зміни в Податковий Кодекс, а також створити низку стратегій на рівні уряду, регіонів і громад.

Два з необхідних законопроєктів уже готові для реєстрації. Зокрема, про соціальне житло, частина якого надаватиметься в пільгову оренду.

Що відомо про законопроєкт №12377

Найближчого пленарного тижня Верховна Рада зобов'язана ухвалити в другому читанні й у цілому законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який запускає в Україні масштабну житлову реформу, що має вирішити питання квартирних черг.

Як розповіла Олена Шуляк, ухвалення цього документа - вимога ЄС за програмою Ukraine Facility, дедлайном для якого є 4 квартал цього року.

Якщо Україна зірве цей дедлайн, український бюджет недоотримає щонайменше 400 млн євро.

Які ще зміни потрібні для житлової реформи

Водночас, зауважила Шуляк, ухвалення цього законопроєкту не запустить в Україні одномоментно нові правила гри в житловій сфері, оскільки документ - рамковий.

Одне з його основних завдань - скасувати Житловий кодекс 1983 року, який наразі діє і є причиною багаторічних квартирних черг. Тому, пояснила парламентарка, необхідні й інші законодавчі зміни.

За її словами, потрібно ухвалення законопроєкту щодо фонду соціального житла, управління фондом соціального призначення.

№А також, думаю, ми будемо вносити зміни до Податкового кодексу, оскільки за нинішніх умов ринок оренди на 90% - сірий. А без прозорих правил гри на ринку оренди, ми не зможемо повноцінно реалізувати інструмент соціальної оренди, який є неодмінною складовою житлової реформи", - акцентувала Олена Шуляк.

Вона повідомила, що законопроєкти про фонд соціального житла, з якого воно надаватиметься в соціальну оренду, а також про управління житловим фондом соціального призначення, вже готові до реєстрації, й очікується, що їх вдасться зареєструвати найближчим часом.

Це важливо не лише для продовження житлової реформи, а й тому, що згідно з програмою Ukraine Facility, законопроєкт про фонд соціального житла необхідно ухвалити вже наступного року.

Безкоштовне житло для певних категорій населення

Крім цього, потрібно створити спеціальне житлове законодавство для отримання безкоштовного житла певними категоріями населення.

Йдеться про військовослужбовців та їхні родини, представників Нацполіції, співробітників ДСНС, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ці категорії громадян зможуть отримувати житло від держави безоплатно і приватизовувати його, але за умови відсутності в них власного житла, розповіла нардепка.

"Натомість усі інші категорії громадян, які потребують поліпшення житлових умов, замість безкоштовного житла матимуть можливість або придбати його на пільгових умовах, або якщо такої змоги немає, то користуватись соціальним чи службовим житлом тимчасово, але за пільгову оплату", - пояснила Шуляк.

Національна стратегія забезпечення житлом

Також, зазначила парламентарка, уряд має обов'язково розробити Національну стратегію, яка стосується забезпечення громадян житлом. Кожна область також повинна буде мати свою регіональну стратегію.

Житлова стратегія потрібна буде й у кожній громаді. Вона буде інтегрована в інші стратегічні документи, які пов'язані, зокрема, з бюджетним плануванням.

Соціальне та службове житло

Окремим питанням є фінансування будівництва соціального та службового житла, оскільки без його наявності реформа просто не спрацює: не можна буде запустити, наприклад, соціальну оренду.

Водночас, зауважила Шуляк, таке фінансування можна буде отримати від міжнародних партнерів. Зокрема, від Європейського інвестиційного банку, який вже сьогодні готовий надавати громадам конкретну цільову допомогу для того, щоб вони створювали фонди соціального житла.

Далі ж працюватиме револьверний фонд - кошти, отримані від здачі житла в соціальну оренду, йтимуть на будівництво нового соціального житла. Такий револьверний фонд має бути в кожної громади, пояснює парламентарка.

"Це не є чимось принципово новим, це - механізми, які вже десятиліттями працюють у ЄС, де житлові проблеми вирішуються, зокрема, у такий спосіб", - резюмувала Олена Шуляк.