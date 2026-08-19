Тимчасове житло для ВПО хочуть замінити на постійне: уряд назвав термін

Програма діяльності Кабінету Міністрів передбачає запуск у 2027 році Реєстру житла для внутрішньо переміщених осіб. Документ також передбачає пошук довгострокових рішень для забезпечення ВПО житлом та їхньої інтеграції в громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Програму діяльності КМУ .

Що передбачає Реєстр житла

За задумом уряду, новий реєстр стане інформаційно-аналітичною системою об'єктів нерухомого майна, яка допоможе побудувати системну модель переходу від тимчасового розміщення переселенців до сталих житлових рішень.

Відповідальність за це завдання поклали на новостворене міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Що зроблять уже цього року

На 2026 рік уряд планує забезпечити координацію з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності та затвердити план роботи з питань ВПО. Окремо запровадять спільні комунікаційні інструменти - формат "єдиного вікна", який має інформувати переселенців про доступні послуги й пільги.

Також цього року передбачено вдосконалити систему горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів - з урахуванням потреб громад, які приймають ВПО, та підтримки прифронтових територій.

Які завдання поставили на наступний рік

Серед пріоритетів на 2027 рік - формування цілісної нормативно-правової бази щодо тимчасово окупованих територій, запуск єдиного маршруту супроводу та інтеграції ВПО в громадах, а також продовження керованої евакуації людей з небезпечних територій.

Окрему увагу приділять підтримці людей, які повернулися з полону чи були депортовані або примусово переміщені внаслідок збройної агресії Росії.

Коли Програму розгляне парламент

Кабінет Міністрів затвердив Програму діяльності уряду 17 серпня. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне документ найближчим часом відповідно до встановленої процедури.