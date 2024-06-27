Житлова політика потребує реформ: у Раді оприлюднили звіт за результатами публічних консультацій

Реформування та детінізація ринку оренди житла, формування фондів соціального житла, доопрацювання державних житлових програм, покращення комунікації влади з громадянами. Ці та інші пропозиції надали учасники публічних консультацій "Сучасна та ефективна житлова політика".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт за результатами консультацій.
Публічні консультації були ініційовані головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк спільно з Міністерством відновлення України та у співпраці з ВГО "Інститут Республіка".
Мета консультацій – зібрати пропозиції щодо ініціатив, запропонованих у законопроєкті "Про основні засади житлової політики" та на основі отриманих даних сформувати рекомендації щодо вдосконалення цього законопроєкту, а також до житлової політики України в цілому.
"Публічні консультації підтвердили актуальність та необхідність реформування житлової політики України", - констатують автори звіту.
Серед рекомендацій, наданих учасниками публічних консультацій, є наступні:
Нагадаємо, що публічні консультації з житлової політики відбулися в форматі онлайн у три раунди. До обговорення було запрошено ветеранів, молодь, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які стоять у черзі на отримання житла, керівників ОСББ, представників органів та асоціацій місцевого самоврядування та ін.
Публічні консультації відбуваються в рамках проєкту "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни", що реалізується ВГО "Інститут "Республіка" в межах Програми USAID "РАДА: наступне покоління". Зміст обговорень не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.
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