Житлова політика потребує реформ: у Раді оприлюднили звіт за результатами публічних консультацій

Нагадаємо, що публічні консультації з житлової політики відбулися в форматі онлайн у три раунди. До обговорення було запрошено ветеранів, молодь, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які стоять у черзі на отримання житла, керівників ОСББ, представників органів та асоціацій місцевого самоврядування та ін.

Публічні консультації відбуваються в рамках проєкту "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни", що реалізується ВГО "Інститут "Республіка" в межах Програми USAID "РАДА: наступне покоління". Зміст обговорень не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

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