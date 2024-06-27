Жилищная политика нуждается в реформах: в Раде обнародовали отчет по результатам консультаций

Реформирование и детенизация рынка аренды жилья, формирование фондов социального жилья, доработка государственных жилищных программ, улучшение коммуникации власти с гражданами. Эти и другие предложения представили участники публичных консультаций "Современная и эффективная жилищная политика".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет по результатам консультаций.
Публичные консультации были инициированы председателем комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк совместно с Министерством восстановления Украины и в сотрудничестве с ВОО "Институт Республика".
Цель консультаций – собрать предложения по инициативам, предложенным в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики" и на основе полученных данных сформировать рекомендации по усовершенствованию этого законопроекта, а также к жилищной политике Украины в целом.
"Публичные консультации подтвердили актуальность и необходимость реформирования жилищной политики Украины", – констатируют авторы отчета.
Среди рекомендаций, предоставленных участниками публичных консультаций, есть следующие:
Напомним, что публичные консультации по жилищной политике состоялись в формате онлайн в три раунда. К обсуждению были приглашены ветераны, молодежь, внутренне перемещенные лица, граждане, стоящие в очереди на получение жилья, руководители ОСМД, представители органов и ассоциаций местного самоуправления и т.д.
Публичные консультации проходят в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны", реализуемого ВОО "Институт "Республика" в рамках Программы USAID "РАДА: следующее поколение". Содержание обсуждений не обязательно отражает взгляды USAID или правительства Соединенных Штатов.
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