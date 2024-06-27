Жилищная политика нуждается в реформах: в Раде обнародовали отчет по результатам консультаций

Публичные консультации были инициированы председателем комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк совместно с Министерством восстановления Украины и в сотрудничестве с ВОО "Институт Республика".

Цель консультаций – собрать предложения по инициативам, предложенным в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики" и на основе полученных данных сформировать рекомендации по усовершенствованию этого законопроекта, а также к жилищной политике Украины в целом.

"Публичные консультации подтвердили актуальность и необходимость реформирования жилищной политики Украины", – констатируют авторы отчета.

Среди рекомендаций, предоставленных участниками публичных консультаций, есть следующие: