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Жилищная политика нуждается в реформах: в Раде обнародовали отчет по результатам консультаций

Фото: в Раде обнародовали отчет по результатам публичных консультаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Реформирование и детенизация рынка аренды жилья, формирование фондов социального жилья, доработка государственных жилищных программ, улучшение коммуникации власти с гражданами. Эти и другие предложения представили участники публичных консультаций "Современная и эффективная жилищная политика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет по результатам консультаций.

Публичные консультации были инициированы председателем комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк совместно с Министерством восстановления Украины и в сотрудничестве с ВОО "Институт Республика".

Цель консультаций – собрать предложения по инициативам, предложенным в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики" и на основе полученных данных сформировать рекомендации по усовершенствованию этого законопроекта, а также к жилищной политике Украины в целом.

"Публичные консультации подтвердили актуальность и необходимость реформирования жилищной политики Украины", – констатируют авторы отчета.

Среди рекомендаций, предоставленных участниками публичных консультаций, есть следующие:

  • Смягчить требования программы "єОселя" как к доходам граждан, так и к типам жилья, покупаемого в кредит;
  • Улучшить коммуникацию местных властей с гражданами, особенно с ВПЛ;
  • обеспечить создание фондов социального жилья в общинах;
  • Провести инвентаризацию находящегося в государственной и коммунальной собственности недвижимого имущества и выявить заброшенные или незаконно отчужденные объекты, которые можно реконструировать и использовать в качестве социального жилья;
  • предусмотреть налоговые льготы предприятиям, которые будут предоставлять социальное жилье для ВПЛ;
  • Расширить список инструментов для получения жилья: лизинг, долгосрочная аренда, аренда с правом выкупа;
  • разработать механизмы привлечения и поддержки частного инвестора для создания рынков жилья для доступной по стоимости аренды;
  • Прописать четкие и прозрачные условия привлечения международных доноров к решению жилищного вопроса.

 

Напомним, что публичные консультации по жилищной политике состоялись в формате онлайн в три раунда. К обсуждению были приглашены ветераны, молодежь, внутренне перемещенные лица, граждане, стоящие в очереди на получение жилья, руководители ОСМД, представители органов и ассоциаций местного самоуправления и т.д.

Публичные консультации проходят в рамках проекта "Парламент и граждане: открытый диалог в период войны", реализуемого ВОО "Институт "Республика" в рамках Программы USAID "РАДА: следующее поколение". Содержание обсуждений не обязательно отражает взгляды USAID или правительства Соединенных Штатов.

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