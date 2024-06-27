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Житлова політика потребує реформ: у Раді оприлюднили звіт за результатами публічних консультацій

Четвер 27 червня 2024 10:53
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Житлова політика потребує реформ: у Раді оприлюднили звіт за результатами публічних консультацій Фото: у Раді оприлюднили звіт за результатами публічних консультацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Реформування та детінізація ринку оренди житла, формування фондів соціального житла, доопрацювання державних житлових програм, покращення комунікації влади з громадянами. Ці та інші пропозиції надали учасники публічних консультацій "Сучасна та ефективна житлова політика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт за результатами консультацій.

Публічні консультації були ініційовані головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк спільно з Міністерством відновлення України та у співпраці з ВГО "Інститут Республіка".

Мета консультацій – зібрати пропозиції щодо ініціатив, запропонованих у законопроєкті "Про основні засади житлової політики" та на основі отриманих даних сформувати рекомендації щодо вдосконалення цього законопроєкту, а також до житлової політики України в цілому.

"Публічні консультації підтвердили актуальність та необхідність реформування житлової політики України", - констатують автори звіту.

Серед рекомендацій, наданих учасниками публічних консультацій, є наступні:

  • Пом’якшити вимоги програми "єОселя" як до доходів громадян, так і до типів житла, що купується в кредит;
  • Покращити комунікацію місцевої влади з громадянами, особливо з ВПО;
  • Забезпечити створення фондів соціального житла в громадах;
  • Провести інвентаризацію нерухомого майна, що знаходиться в державній та комунальній власності, і виявити занедбані або незаконно відчужені об’єкти, які можна реконструювати та використати в якості соціального житла;
  • Передбачити податкові пільги підприємствам, які надаватимуть соціальне житло для ВПО;
  • Розширити перелік інструментів для отримання житла: лізинг, довгострокова оренда, оренда з правом викупу;
  • Розробити механізми залучення та підтримки приватного інвестора для створення ринків житла для доступної за вартістю оренди;
  • Прописати чіткі й прозорі умови залучення міжнародних донорів до вирішення житлового питання.

Нагадаємо, що публічні консультації з житлової політики відбулися в форматі онлайн у три раунди. До обговорення було запрошено ветеранів, молодь, внутрішньо переміщених осіб, громадян, які стоять у черзі на отримання житла, керівників ОСББ, представників органів та асоціацій місцевого самоврядування та ін.

Публічні консультації відбуваються в рамках проєкту "Парламент та громадяни: відкритий діалог у період війни", що реалізується ВГО "Інститут "Республіка" в межах Програми USAID "РАДА: наступне покоління". Зміст обговорень не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду Сполучених Штатів.

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