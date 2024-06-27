Житлова політика потребує реформ: у Раді оприлюднили звіт за результатами публічних консультацій

Реформування та детінізація ринку оренди житла, формування фондів соціального житла, доопрацювання державних житлових програм, покращення комунікації влади з громадянами. Ці та інші пропозиції надали учасники публічних консультацій "Сучасна та ефективна житлова політика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт за результатами консультацій.

Публічні консультації були ініційовані головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк спільно з Міністерством відновлення України та у співпраці з ВГО "Інститут Республіка". Мета консультацій – зібрати пропозиції щодо ініціатив, запропонованих у законопроєкті "Про основні засади житлової політики" та на основі отриманих даних сформувати рекомендації щодо вдосконалення цього законопроєкту, а також до житлової політики України в цілому. "Публічні консультації підтвердили актуальність та необхідність реформування житлової політики України", - констатують автори звіту. Серед рекомендацій, наданих учасниками публічних консультацій, є наступні: Пом’якшити вимоги програми "єОселя" як до доходів громадян, так і до типів житла, що купується в кредит;

Покращити комунікацію місцевої влади з громадянами, особливо з ВПО;

Забезпечити створення фондів соціального житла в громадах;

Провести інвентаризацію нерухомого майна, що знаходиться в державній та комунальній власності, і виявити занедбані або незаконно відчужені об’єкти, які можна реконструювати та використати в якості соціального житла;

Передбачити податкові пільги підприємствам, які надаватимуть соціальне житло для ВПО;

Розширити перелік інструментів для отримання житла: лізинг, довгострокова оренда, оренда з правом викупу;

Розробити механізми залучення та підтримки приватного інвестора для створення ринків житла для доступної за вартістю оренди;

Прописати чіткі й прозорі умови залучення міжнародних донорів до вирішення житлового питання.