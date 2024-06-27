Жилищная политика нуждается в реформах: в Раде обнародовали отчет по результатам консультаций

Реформирование и детенизация рынка аренды жилья, формирование фондов социального жилья, доработка государственных жилищных программ, улучшение коммуникации власти с гражданами. Эти и другие предложения представили участники публичных консультаций "Современная и эффективная жилищная политика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет по результатам консультаций.

Публичные консультации были инициированы председателем комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк совместно с Министерством восстановления Украины и в сотрудничестве с ВОО "Институт Республика". Цель консультаций – собрать предложения по инициативам, предложенным в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики" и на основе полученных данных сформировать рекомендации по усовершенствованию этого законопроекта, а также к жилищной политике Украины в целом. "Публичные консультации подтвердили актуальность и необходимость реформирования жилищной политики Украины", – констатируют авторы отчета. Среди рекомендаций, предоставленных участниками публичных консультаций, есть следующие: Смягчить требования программы "єОселя" как к доходам граждан, так и к типам жилья, покупаемого в кредит;

Улучшить коммуникацию местных властей с гражданами, особенно с ВПЛ;

обеспечить создание фондов социального жилья в общинах;

Провести инвентаризацию находящегося в государственной и коммунальной собственности недвижимого имущества и выявить заброшенные или незаконно отчужденные объекты, которые можно реконструировать и использовать в качестве социального жилья;

предусмотреть налоговые льготы предприятиям, которые будут предоставлять социальное жилье для ВПЛ;

Расширить список инструментов для получения жилья: лизинг, долгосрочная аренда, аренда с правом выкупа;

разработать механизмы привлечения и поддержки частного инвестора для создания рынков жилья для доступной по стоимости аренды;

Прописать четкие и прозрачные условия привлечения международных доноров к решению жилищного вопроса.